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Son dakika haberi: Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza geldi... ’a büyük şok!

’in ’dan sonra şapkadan tavşan çıkardığı ikinci isim olan Oğulcan Çağlayan gollerine devam ediyor. ’ni de boş geçmeyen ve ilk 11’in bankosu olan Oğulcan’ı rakipleri değil mahkeme durduracak! İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.1.2021 18:07 Son Güncelleme: 10.1.2021 18:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza geldi... Galatasaray’a büyük şok!

Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzatttığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haklı bulmuştu.

Temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan Çağlayan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.



Rizespor cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Oğulcan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da birkaç maç ceza çıkacağı öğrenildi.



Galatasaray ve Oğulcan'ın kararın aleyhinde açıklanması halinde konuyu mahkemeye taşıması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza geldi... Galatasaray’a büyük şok!
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