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Son dakika: Transfer atağı... çok beğenmişti alıyor!

Son dakika transfer haberleri… Stoperde yaşanan istikrarsızlık ve formsuzluk durumundan dolayı Fenerbahçe devre arasında yeni bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından ’de forma giyen ve Milli Takım stoperini alıyor: ... Girişimlerde bulunan Kanarya, bu transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Transferin bonservis bedeli ile gerçekleşeceği kaydedildi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 10.1.2021 13:43 Son Güncelleme: 10.1.2021 13:54 ABONE OL
Son dakika: Transfer atağı... Fatih Terim çok beğenmişti Fenerbahçe alıyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Sezon başında kadrosuna kattığı Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapacak. Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in de bulunduğu stoper rotasyonunu genişletmek isteyen Kanarya, gözünü Macar futbolcuya çevirdi.

Apollon Limassol ve Macaristan Milli Takım forma giyen Attila Szalai için devreye giren Fenerbahçe'nin bu hamlesi ezeli rakibi Galatasaray'ı kızdıracak. 1998 doğumlu 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımın da gündeminde. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği 6-0 yendikleri maçtan sonra Terim'in "Başka takımlara scout yapmaktan yorulduk" açıklamasını akıllara getirdi.

Futbola ülkesinde başlayan Szalai, daha sonra Avustuya ekibi Rapid Wien altyapısında da top koşturdu. İlk profesyonel deneyimini ülkesine dönerek Mezokövesd Zsory'de yaşayan Szalai, daha sonra Kıbrıs Rum ekibi Apollon Limassol'a transfer oldu. Temmuz 2019'dan beri Kıbrıs ekibinde top koşturan genç yıldız adayı, 39 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. Szalai, kariyeri boyunca ise 93 maçta 7 gol 5 asist kaydetti.

CENK'E TOP GÖSTERMEDİ

Uluslar Ligi maçında Macaristan, Türkiye'yi 2-0 mağlup ederken 1.92 boyundaki Atilla Szalai de öne çıkan isimler arasındaydı.

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Son dakika: Transfer atağı... Fatih Terim çok beğenmişti Fenerbahçe alıyor!
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