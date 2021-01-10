Son dakika: Transfer atağı... Fatih Terim çok beğenmişti Fenerbahçe alıyor!

Futbola ülkesinde başlayan Szalai, daha sonra Avustuya ekibi Rapid Wien altyapısında da top koşturdu. İlk profesyonel deneyimini ülkesine dönerek Mezokövesd Zsory'de yaşayan Szalai, daha sonra Kıbrıs Rum ekibi Apollon Limassol'a transfer oldu. Temmuz 2019'dan beri Kıbrıs ekibinde top koşturan genç yıldız adayı, 39 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi. Szalai, kariyeri boyunca ise 93 maçta 7 gol 5 asist kaydetti.