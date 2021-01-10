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Sumudica gemileri yaktı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Sumudica gemileri yaktı
GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonrası sert açıklamalar yaptı. Sumudica, "Sosyal medyada para peşinde koştuğum söyleniyor. Bu doğru değil. Başkan ile cuma günü bir toplantı yaptık ve yüzde 10 indirim istedi, kabul etmedim. Oyunculara cebimden 80 bin Euro prim verdiğimi söyledim. Başkan kulübe de prim vermemi istedi. Sezon sonuna kadar kalacağım ama bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim, Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi. Başkan Mehmet Büyükekşi ise A Spor'a bağlanarak Sumudica'ya cevap verdi: "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Yardımcıları dahil kendisine 1.2 milyon Euro ödüyoruz. 240 bin Euro da puan başına bonusu var. Şu an 1.6 milyon Euro artı primlerle 1 milyon 900 bin Euro istiyor. Terim dahil bunu Türkiye'de hangi hoca alıyor? Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Şu an üçüncüyüz diyor ama daha lig bitmedi. Bakalım nasıl bitireceğiz?"

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Sumudica gemileri yaktı
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