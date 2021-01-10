Sumudica gemileri yaktı

GAZİANTEPFK Teknik Direktörü Sumudica, maç sonrası sert açıklamalar yaptı. Sumudica, "Sosyal medyada para peşinde koştuğum söyleniyor. Bu doğru değil. Başkan ile cuma günü bir toplantı yaptık ve yüzde 10 indirim istedi, kabul etmedim. Oyunculara cebimden 80 bin Euro prim verdiğimi söyledim.Sezon sonuna kadar kalacağım ama bana saygı duymayan insanlarla çalışmam çok zor. Arabistan'dan gelen teklifi reddettim, Türkiye'de kalmak istiyorum" dedi. Başkan Mehmet Büyükekşi isebağlanarak Sumudica'ya cevap verdi: "Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Yardımcıları dahil kendisine 1.2 milyon Euro ödüyoruz. 240 bin Euro da puan başına bonusu var.Biz bu seneki ücretinde indirim istemedik. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Şu an üçüncüyüz diyor ama daha lig bitmedi. Bakalım nasıl bitireceğiz?"