Aboubakar: Şampiyonluğu anneme adayacağım

Beşiktaş'ın maçtaki ilk golünü atan Vincent Aboubakar, 26 Aralık'ta hayatını kaybeden annesinin acısını hâlâ hissettiğini söyledi. Kamerunlu forvet, "Garip duygular içindeyim. Hayat böyle, kabul etmeli. Bundan sonra annem olmadan yaşayacağım. Beşiktaş benim ikinci ailem. En iyi yapabileceğim şey, Beşiktaş için çalışmak ve bu sezon şampiyon olup, şampiyonluğu anneme adamak olur. Başkanımıza, hocamıza, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, taraftara, çalışanlara ve tüm mesaj yollayanlara teşekkür ederim" dedi.