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maçında oyundan çıkan 'a tepki gösterdi!

Son dakika: Süper 'in 18. haftasında ile karşılaşan 'de takımının ikinci golünü atan , 63. dakikada oyundan alındı. Bu karara tepki gösteren Gümüş, oyundan çıkarken teknik direktör 'a tepki gösterdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş yedek kulübesine gelince kendisiyle konuştu ve kararının gerekçesini anlatarak yıldız ismi sakinleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 17:43 Son Güncelleme: 11.1.2021 17:56 ABONE OL
BB Erzurumspor maçında oyundan çıkan Sinan Gümüş Erol Bulut'a tepki gösterdi!

Süper Lig'de Erzurumspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkan Sinan Gümüş, teknik direktör Erol Bulut'un kararına tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi.

Sahadan çıkarken bu karar tepki gösteren Sinan Gümüş daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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BB Erzurumspor maçında oyundan çıkan Sinan Gümüş Erol Bulut'a tepki gösterdi!
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