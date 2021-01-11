Mesut Özil transferinde son dakika gelişmesi! Dünyanın en büyük yıldızları arasında yer alan Mesut Özil için artık gün sayılıyor. Mesut Özil'in ağabeyinden de Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım geldi. Fenerbahçe armasını paylaşan Mesut Özil'in abisi taraftara göz kırptı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini bu hafta açıklaması bekleniyor. Sarı lacivert şov başlıyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Fenerbahçe, kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar bulunan birkaç sene öncesine kadar Almanya milli takımının 10 numarası olan Mesut Özil'i renklerine bağlamak için artık gün sayıyor. Başarılı oyuncunun Arsenal ile fesih işlemleri sona ermek üzere. Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayacak!
Son dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Mesut Özil için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak.
Sonuca kilitlenmişken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira Fenerbahçe taraftarını mutlu edecek bir haber verdi ve Topçular'ın, Mesut Özil'in takımdan ayrılmasına onay verdiğini belirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.
Fenerbahçe Mesut Özil transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.
FENERBAHÇE'DE STOPERE YENİ ADAY! SZALAİ...
Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai defansın solunda görev yaparken, sol bek de oynayabiliyor. 1.92'lik Szalai'nin bonservisi ise 800 bin Euro...
Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarılacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor.
Listeye eklenen son isim ise Macar stoper Attila Szalai... Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor. Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi.
Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin Euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
EROL BULUT ONAY VERDİ
Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesate kat ettiği kaydedildi.
FENERBAHÇE 4'TE 4 İÇİN SAHADA!
Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve dün özel uçakla Erzurum'a gitti. Sarı-lacivertlilerin kafilesinde Sosa, Perotti, Ademi ve Novak yer almadı.
İlk 11'de ise bugün tek değişiklik savunmada olacak. Stoper mevkiinde Sadık'ın yerine Serdar Aziz görev yapacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak.