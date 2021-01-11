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taraftarı 'i bekliyor! Transfer ne zaman açıklanacak?

'den transfer haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonu sonucu dünyanın en iyi 10 numaraları arasında yer alan 'i transfer etti. Yıldız oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı ev bile belli oldu. Mesut'un avukatları Arsenal ile sözleşme fesih işlemleri konusunda görüşmeler yürütüyordu. Son dakika bilgisine göre Arsenal pes etti ve Mesut Özil'e izin çıktı!

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:45 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:46 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

transferinde gelişmesi! Dünyanın en büyük yıldızları arasında yer alan Mesut Özil için artık gün sayılıyor. Mesut Özil'in ağabeyinden de taraftarını heyecanlandıran paylaşım geldi. Fenerbahçe armasını paylaşan Mesut Özil'in abisi taraftara göz kırptı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini bu hafta açıklaması bekleniyor. Sarı lacivert şov başlıyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

, kariyerinde Schalke 04, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar bulunan birkaç sene öncesine kadar Almanya milli takımının 10 numarası olan 'i renklerine bağlamak için artık gün sayıyor. Başarılı oyuncunun Arsenal ile fesih işlemleri sona ermek üzere. Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini resmen açıklayacak!

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

Son dönemin en büyük transferine imzasını atmaya hazırlanan , için artık geri sayıma geçti. 32 yaşındaki yıldız için tüm şartlarını zorlayan sarı-lacivertli yönetim, Mesut-Arsenal görüşmesinden çıkacak.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

Sonuca kilitlenmişken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira taraftarını mutlu edecek bir haber verdi ve Topçular'ın, 'in takımdan ayrılmasına onay verdiğini belirtti. Schira, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanmasının artık çok yakın olduğunun da altını çizdi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

transferinde son aşamaya gelirken, ağabey Özil'den sarı-lacivertli taraftarların heyecanını yükselten bir paylaşım geldi. Mutlu Özil, sosyal medya hesabından F.Bahçe logosunu emojisiyle paylaştı. Kanarya, Arsenal'in devreden çıkmasının ardından Mesut için resmi işlemlere başlayacak.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

FENERBAHÇE'DE STOPERE YENİ ADAY! SZALAİ...

Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Macar stoper Attila Szalai defansın solunda görev yaparken, sol bek de oynayabiliyor. 1.92'lik Szalai'nin bonservisi ise 800 bin Euro...

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarılacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

Listeye eklenen son isim ise Macar stoper Attila Szalai... Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor. Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin Euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

EROL BULUT ONAY VERDİ

Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesate kat ettiği kaydedildi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

FENERBAHÇE 4'TE 4 İÇİN SAHADA!

Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayan , B.B. Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve dün özel uçakla Erzurum'a gitti. Sarı-lacivertlilerin kafilesinde Sosa, Perotti, Ademi ve Novak yer almadı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bu hafta açıklayacak! Sarı lacivert şov başlıyor...

İlk 11'de ise bugün tek değişiklik savunmada olacak. Stoper mevkiinde Sadık'ın yerine Serdar Aziz görev yapacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da start alacak.

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Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i bekliyor! Transfer ne zaman açıklanacak?
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