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Galatasaray'da 4 isim Yeni Malatya maçında yok

Galatasaray'ın yarın (12 Ocak) deplasmanda ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Feghouli ve Falcao'nun yanı sıra ve Donk kadroda yer almadı

AA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:20 ABONE OL
Galatasaray'da 4 isim Yeni Malatya maçında yok

Galatasaray, kupada oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Malatya'ya gidecek Galatasaray'ın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Galatasaray'da 4 isim Yeni Malatya maçında yok
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