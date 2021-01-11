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'dan Oğulcan Çağlayan sözleri! "Başından beri haklıydık"

'dan 'a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşen Oğulcan Çağlayan için karar verildi. Karadeniz ekibinin başvurusunu değerlendiren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sarı-kırmızılı futbolcunun sözleşme feshini haksız buldu ve 6 maç ceza verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı , "Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı" dedi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:36 ABONE OL
Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan sözleri! Başından beri haklıydık

İsmail Kartal, yaptığı açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını, bunun da kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çok zor durumda bıraktığını belirtti.

Kulübün haklarını savunmak için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "UÇK bir karar verdi. Bundan sonra Tahkim Kurulunun kararını bekleyeceğiz. Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı.

Kartal, kulüplerin sporculara karşı sorumluluklarını yerine getirdiği gibi, oyuncuların da sözleşmelerinin bitimine kadar formasını giydiği camiaya saygı duyarak görev yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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Hasan Kartal'dan Oğulcan Çağlayan sözleri! "Başından beri haklıydık"
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