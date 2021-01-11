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için planı hazır

8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir’le pazarlık halinde olan Galatasaray, Luyindama’da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
İrfan Can için planı hazır
İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu. Ancak Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.

OYUNCU KULÜBÜNDEN KOLAYLIK BEKLIYOR
FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak. Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı. Yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray'da buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, transferine kolaylık sağlanması için kulübünden izin istedi.

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İrfan Can için planı hazır
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