Karagümrük hasretini bitirdi

Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük, İ. H. Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kötü seriyi sona erdirdi. Yeşilbeyazlılarda cezalı olan teknik direktörtakımın başında sahaya çıktı. 66. dakikada Ndao'nun sağ kanattan açtığı orta ile ceza sahası içerisinde topla buluşanKaragümrük'ü 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Jevtovic'in kısa kalan pasında araya girenceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında meşin yuvarlakla buluşanKaragümrük'ün 2. golündeki hatasını affettirdi. Ancak 90. dakika sonunda gülen, 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.