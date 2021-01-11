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Karagümrük hasretini bitirdi

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Karagümrük hasretini bitirdi
Ligde 3 maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük, İ. H. Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kötü seriyi sona erdirdi. Yeşilbeyazlılarda cezalı olan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine Osman Zeki Korkmaz takımın başında sahaya çıktı. 66. dakikada Ndao'nun sağ kanattan açtığı orta ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Bertolacci, Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. 81. dakikada Jevtovic'in kısa kalan pasında araya giren Ndiaye, ceza sahası dışından aşırtma bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında meşin yuvarlakla buluşan Jevtovic, Karagümrük'ün 2. golündeki hatasını affettirdi. Ancak 90. dakika sonunda gülen, 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

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Karagümrük hasretini bitirdi
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