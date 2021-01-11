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Son dakika: 'tan korona virüsü açıklaması! ...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada Başkan ile Asbaşkan 'ın son yapılan korona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:16 Son Güncelleme: 11.1.2021 18:22 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan korona virüsü açıklaması! Ahmet Nur Çebi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın son yapılan korona virüsü testlerinin negatif sonuçlandığı açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA
Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Son dakika: Beşiktaş'tan korona virüsü açıklaması! Ahmet Nur Çebi...
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