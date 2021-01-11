Son dakika: Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor! Rakip Erzurumspor...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oluyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

KANARYA'NIN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK...

Süper Lig'de Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor'u yenerek seriye bağlayan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet sayısını üst üste 4 maça çıkarmak istiyor. Ligin geride kalan diliminde 10 maç kazanan, 2 mücadelede berabere kalan ve 4 kez yenilen sarı-lacivertliler, 32 puan topladı.

Erzurumspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı ve 13 puanla son sırada yer alıyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK VAR...



Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Filip Novak ve Kemal Ademi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan sakatlığı bulunmayan Ömer Faruk Beyaz, Erol Bulut'un tercihi nedeniyle kadroda yer almıyor.



İLK 11'LER...

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo Schwechlen, Osman, Boumal, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam.

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Serhat Ahmetoğlu.

DÖRT OYUNCU KART SINIRINDA...



Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM...



Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU...



Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.