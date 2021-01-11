Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Visca açıklaması!

Son dakika: 'den , ve açıklaması!

Son dakika: 'in 18. haftasında , deplasmanda 'u 3-0'lık skorla yendi ve galibiyet serisini sürdürdü. Sarı lacivertli kulübün başkanı , maç sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 18:38 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Visca açıklaması!

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-0'lık skorla yendi ve galibiyet serisini sürdürdü. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI
Ben hala Mesut Özil'in rüya olduğunun söylüyorum. Bizim kulübümüzden bir kişi dahi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok.

Hocamızın bize hangi mevkilere transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüz de bize listeyi vermiştir. Biz imzaladıktan sonra açıklamayı yapıyoruz.

Bize Visca ve İrfan Can ile ilgili teknik ekipten bir talep gelmedi. Başakşehir satmayı düşünürse ilgilenebiliriz.

"FUTBOLCULARIMI TEK TEK TEBRİK EDERİM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından kısa bir açıklamada bulundu.

İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ
"Futbolcularımı tek tek tebrik ederim. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyoruz. Bundan sonrasında da inşallah böyle devam ederiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA!: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı dertte!
WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi edildi? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde geri adım mı atıldı?
SON DAKİKA: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta sonu yasak saatleri neler, yasaklar ne zaman kalkacak?
SON DAKİKA | Whatsapp sözleşmesinde flaş açıklama: Whatsapp'a dörtlü kıskaç
Son Dakika Haberi: Ankara'da korkutan şiddetli deprem! AFAD ve Kandilli'den Ankara depremi sonrası açıklamalar art arda geldi
SON DAKİKA HABER: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak bugün ne kadar?
SON DAKİKA HABER: Seren Serengil'e büyük şok! 2.5 yıl hapsi isteniyor...
Son Dakika Haberleri! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
Koronavirüs tedbirlerinde son dakika haberi: Başkan Erdoğan kabineyi topluyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Visca açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA