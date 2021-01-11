Son dakika: Fenerbahçe'den Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Visca açıklaması!

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-0'lık skorla yendi ve galibiyet serisini sürdürdü. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç sonrasında Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Ben hala Mesut Özil'in rüya olduğunun söylüyorum. Bizim kulübümüzden bir kişi dahi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok.



Hocamızın bize hangi mevkilere transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüz de bize listeyi vermiştir. Biz imzaladıktan sonra açıklamayı yapıyoruz.



Bize Visca ve İrfan Can ile ilgili teknik ekipten bir talep gelmedi. Başakşehir satmayı düşünürse ilgilenebiliriz.



"FUTBOLCULARIMI TEK TEK TEBRİK EDERİM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından kısa bir açıklamada bulundu.



İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ

"Futbolcularımı tek tek tebrik ederim. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyoruz. Bundan sonrasında da inşallah böyle devam ederiz."