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Son dakika: 'dan Oğulcan Çağlayan ve açıklaması!

Son dakika: Geçtiğimiz sezon forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1 yılı opsiyonlu olan sözleşmesinin sona ermesiyle 'a imza attı. , genç futbolcunun opsiyonunu kullanmıştı ancak Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ardından sarı kırmızılı takımın yolunu tutmuştu. Bu gelişmenin ardından ekibi konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü ve 'dan çıkan karar ile Oğulcan Çağlayan 6 maç ceza aldı. Bu gelişmeninn ardından Galatasaray Başkanı , UÇK'nın kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 19:46 Son Güncelleme: 11.1.2021 19:56 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan ve UÇK açıklaması!

Son dakika: Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan, 1 yılı opsiyonlu olan sözleşmesinin sona ermesiyle Galatasaray'a imza attı. Rizespor, genç futbolcunun opsiyonunu kullanmıştı ancak Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ardından sarı kırmızılı takımın yolunu tutmuştu. Bu gelişmenin ardından Karadeniz ekibi konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü ve UÇK'dan çıkan karar ile Oğulcan Çağlayan 6 maç ceza aldı. Bu gelişmeninn ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UÇK'nın kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI
"Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın."

"UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok."

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Böyle sorumsuz, hadsiz açıklamalarla ilk kez karşılaştım."

"Ali Koç diyor ki, transferde futbolcu ayartan ceza almalı. Bizi futbolcu ayartan kulüp olarak gösteriyor. Bu kulüp bunu hep yapıyor diyor. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir diyor. Bunu belirteyim."

"Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basına yaptığı konuşmada, "UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir." dedi.

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Son dakika: Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan ve UÇK açıklaması!
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