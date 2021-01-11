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haberi: Aykut Kocaman 'e geri dönüyor! Sumudica'nın yerine...

bilgisine göre Sumudica'nın görevine son veren , teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ı ilk sıraya aldı. En son Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, bir süredir takım çalıştırmıyordu. Gaziantep FK yönetiminin Aykut Kocaman ile kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:06 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor! Sumudica'nın yerine...

Aykut Kocaman'ın yeniden teknik direktörlük yapmak istediği ve gelen teklife göre Gaziantep'de çalışmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Daha önce Fenerbahçe ile başarılar yakalayan Aykut Kocaman, Konyaspor'u da UEFA Avrupa Ligine taşımıştı. Gaziantep FK'da Aykut Kocaman'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

1965 senesinde Sakarya'da dünyaya gelen Aykut Kocaman, kariyerine Sakaryaspor'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Aykut Kocaman, 1996'de İstanbulspor'a transfer oldu ve 2000 yılında futbolu bıraktı. İstanbulspor'da teknik direktörlüğe başlayan Aykut Kocaman, daha sonra Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

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Son dakika haberi: Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor! Sumudica'nın yerine...
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