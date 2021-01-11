Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... (Sabah.com.tr Özel)

haberi: Galatasaray ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... (Sabah.com.tr Özel)

Galatasaray'da transfer gelişmesi... Daha önce Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa forması giyen , Galatasaray ile anlaştı! Başarılı oyuncu devre arasında bonservisini alamazsa sezon sonunda sarı kırmızılılara transfer olacak. Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşünülen Aytaç Kara, bu sezon bir gol attı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:07 Son Güncelleme: 11.1.2021 12:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyelerle rotasyonu arttırmak isteyen Galatasaray, ile anlaştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan devre arasında bonservisini alabilirse bu dönem alamazsa sezon sonunda Galatasaray forması giyecek. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç'ı Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istedi fakat oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

SON DAKİKA: GALATASARAY ORTA SAHA OYUNCUSU AYTAÇ KARA İLE ANLAŞTI!

Mehmet Özcan'ın aktardığı haberine göre Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

AYTAÇ KARA DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

23 Mart 1993'de İzmir'de dünyaya gelen , kariyerine Altay altyapısında başladı. Burada profesyonel olan Aytaç, Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehirspor'da yıldızı parlayan Aytaç Kara, 2015'te Trabzonspor'a imza attı. Burada yaşadığı sakatlıklarla başarılı olamayan Aytaç, Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

Trabzonspor'dan bonservisiyle Bursaspor'a transfer olan , başarılı bir sezon geçirse de takımının küme düşmesini engelleyemedi.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

Trabzonspor'dan bonservisiyle Bursaspor'a transfer olan , başarılı bir sezon geçirse de takımının küme düşmesini engelleyemedi.

2019 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Aytaç Kara, kulübünden bonservisini alabilirse devre arasında alamazsa sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİNDE PLAN HAZIR!

8 milyon Euro bonservis isteyen Başakşehir'le pazarlık halinde olan Galatasaray, Luyindama'da izlediği zorunlu satın alma opsiyonlu formülle transferi bitirmeyi hedefliyor.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray formasını giymek istediği Fatih Terim tarafından açıklandıktan sonra, Başakşehir cephesinden jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'satılık kahve fincanı' fotoğrafıyla göndermede bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... Sabah.com.tr Özel

OYUNCU KULÜBÜNDEN KOLAYLIK BEKLIYOR

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, son çare olarak zorunlu satın alma opsiyonlu formülle Başakşehir'i ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray iki sene önce Luyindama'nın 8 milyon Euro'luk bonservisini bu şekilde Standard Liege'den aldı. Yakın arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan ile Galatasaray'da buluşmak isteyen İrfan Can Kahveci, transferine kolaylık sağlanması için kulübünden izin istedi.

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Son dakika haberi: Galatasaray Aytaç Kara ile anlaştı! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti... (Sabah.com.tr Özel)
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