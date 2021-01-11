Son dakika... Kasım ayında hayatını kaybeden Maradona hakkında vahim iddia! Doktoru el yazısını...

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... Kasım ayında hayatını kaybeden Maradona hakkında vahim iddia! Doktoru el yazısını...

haberi… ’nın doktoruyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Barcelona, Napoli, Sevilla gibi takımlarda forma giyen ve Arjantin'in simgesi olan Maradona, Kasım ayında hayatını kaybetti. Yaşadığı hayat üzerinden sıkça eleştirilen Maradona, futbolu da çok erken bıraktığı gibi hayata da erken veda etti. Maradona’nın beyin ameliyatını yapan doktorun Maradona’nın imzasını taklit ettiği bilgisi ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:46 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:46 ABONE OL
Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

'El Dios' lakaplı 'nın imzasını taklit ettiği iddia edilen Leopoldo Luqu'ye ait imzalı belgeler ortaya çıktı. haberi Arjantin'i karıştırdı. Lugu, iddiaları yalanlarken Arjantin basını konunun üstüne gitmeyi sürdürüyor. Diego Maradona'nın beyin ameliyatını yapan doktor hakkındaki bu iddialar resmi makamlar tarafından da araştırılacak.

SON DAKİKA: MARADONA'NIN BEYİN AMELİYATINI YAPAN DOKTOR HAKKINDA VAHİM İDDİA!

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

'nın doktoru ölmüş futbolcunun imzasını taklit etmekle suçlandı. Oyuncunun imzasını atmayı deneyen birini gösteren belgeler, Arjantin medyasında yayınlandı. Büyük tepki çeken olay hala aydınlatılmayı bekliyor.

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

"KLİNİĞE İMZALI MEKTUP GELDİ"

Maradona'nın beyin ameliyatını gerçekleştiren Leopoldo Luque'un Buenos Aires'teki evinde olduğu ifade edildi.

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

Bir kişinin kliniğe tıbbi kayıtlarının kopyasını Leopolda Luque'a göndermesini isteyen imzalı bir mektup getirildiği söylendi.

Aynı isteği içeren bir diğer mektup ise birkaç imzaya sahip ve üçüncü mektupta Diego'nun diğerleriyle birlikte bir imzası olan taranmış bir kopyası mevcut.

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

Kasım ayında Maradona'nın ölümünü soruşturan savcılar el yazısı uzmanları ile birlikte çalışarak bir sonuca ulaşmaya çalışıyor.

"İDDİALARI YALANLADI"

Luque tüm bu olaylar sonucunda Kasım ayında, Diego söz konusunda herhangi bir şeyden sorumlu tutulacaksa ona değer vermek, sevmek ve tamamen iyileştirerek hayatını uzatmaktan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

Maradona'nın aslında doktor etmesine rağmen kendisiyle özel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Luque, futbol yıldızını "imkansız" bir hasta olarak tanımladı.

Son dakika: Korkunç iddia! Maradona’nın beyin ameliyatını yapan o doktor…

Ayrıca hiçbir şey için kendini suçlamadığını belirten doktor, olanların büyük haksızlık olduğunu ve kendisinin ilan edildiği sözleriyle yapılan tüm suçlamaları reddetti.

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Son dakika... Kasım ayında hayatını kaybeden Maradona hakkında vahim iddia! Doktoru el yazısını...
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