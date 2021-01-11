Son dakika: Trabzonspor'un gündeminde 3 isim var! Abdullah Avcı listeyi verdi...

GİDECEKLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Ahmet Canbaz, Plaza, Bilal, Diabate, Afobe ve Pereira gibi isimler de alınacak oyuncular noktasında belirleyici olacak. Ahmet Canbaz'ı kiralık olarak göndermeyi planlayan bordo-mavililerde, Bilal, Plaza ile Diabate'nin yanı sıra Afobe ve Pereira ile de yolların ayrılması gündemde. Yönetim bu noktada özellikle bonservis ücreti ödenerek kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Diabate'den bir gelir elde etme düşüncesinde. Bu oyuncuların takımdan ayrılmaları durumunda maaş yükü de azalacak ve bu kadroya katılacak oyuncular noktasında yönetimin mali anlamda elini rahatlatacak.

YABANCI OYUNCU KONTENJANI DA SORUN

Şu anda kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililerde 1 oyuncu için kontenjan bulunurken, ayrılacak yabancı isimler bu noktada da yönetimin elini rahatlatacak. Özellikle orta saha ile forvet hattına birer yabancı oyuncu transferi düşünen bordo-mavililerin en az bir yabancı isimle daha yollarını ayırması gerekiyor. Ayrıca belirlenen oyuncularla yolların ayrılıp yabancı kontenjanında yer açılabilirse, uzun süreli sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan ve takıma dönmeye hazırlanan Anders Trodsen'in de ara transfer döneminde lisansı çıkarılacak.