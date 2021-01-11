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Stopere yeni aday Szalai

Kıbrıs Rum Kesimi’nde forması giyen Macar stoper defansın solunda görev yaparken, sol bek de oynayabiliyor. 1.92’lik Szalai’nin bonservisi ise 800 bin Euro...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Stopere yeni aday Szalai
Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarılacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor. Listeye eklenen son isim ise Macar stoper Attila Szalai... Rum Kesimi'nde Apollon Limassol forması giyen Szalai, sarı-lacivertlilerin yakından takip ettirdiği isimler arasında yer alıyor. Henüz 22 yaşında olan Szalai, 8 kez Macar Milli Takımı'nın formasını da giydi. Oyuncunun bonservisi ise Transfermarkt'a göre 800 bin Euro. Szalai, bu sezon Rum Ligi'nde 15 lig maçına çıkıp, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

EROL BULUT ONAY VERDİ
Sol ayaklı olan ve sol bek olarak da görev yapabilen Szalai, topa olan hakimiyeti ve 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un Szalai için onay verdiği, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da transferde önemli mesate kat ettiği kaydedildi.

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Stopere yeni aday Szalai
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