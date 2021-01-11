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Transfer planı yapamıyoruz

: “Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Fazla yabancı oyuncumuz var. Transfer yapmak o kadar kolay değil. Bir değişim planı yapamıyoruz.”

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Transfer planı yapamıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatay'ın zor bir deplasman olduğunu söyledi. Rakiplerinin iyi mücadele ettiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu: "1 puan 1 puandır, kaybetmekten iyidir. Sevinmiyoruz ama üzülmüyoruz da. 1 puanı çok arayacağımız zamanlar olabilir. Öne geçtikten sonra yediğimiz gol bize yakışmadı. Bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Rakibe müsaade ettik. Basit hatalar yaptık. Hatayspor'un 9 numaralı futbolcusu (Boupendza) 4 kez penaltı almak için kendini yere attı. Bunların hiçbirine penaltı vermedi hakem. Çünkü 4'ü de sahte atlayış. Hiçbirinde ikinci sarı kartı da vermedi... Welinton derbide cezalı duruma düştü ama yerine oynayacak oyuncumuz var. Çok düşünülecek bir durum değil. Çarşamba kupa maçımız var, ona konsantre olmalıyız. Sonra Galatasaray derbisine bakacağız.

TALİSCA KAÇ PARAYA OYNUYOR!
Talisca ismi sürekli söyleniyor. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Çok fazla gündeme getiriliyor. Ekonomik olarak zor süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var. Bir değişim planlayamıyoruz. Transfer yapmak o kadar kolay değil."

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Transfer planı yapamıyoruz
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