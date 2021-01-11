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Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Galatasaray hangi kanalda?

’nda Galatasaray son 16 turunda Yeni Malataspor’a konuk oluyor. Son Süper Lig maçında Gençlerbirliği’ni iyi bir oyunla 6-0 mağlup eden Galatasaray, kupada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan galip ayrılan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Galatasaray hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:43 ABONE OL
Yeni Malatyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Galatasaray hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'u da yenerek kupada çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Galatasaray hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR GALASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI

12 Ocak Salı günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve atv'den canlı yayınlanacak.

İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar;

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

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Yeni Malatyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Galatasaray hangi kanalda?
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