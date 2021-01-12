10 kişiyle devri alem

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Hodzic'in ceza sahası dışından şutu, Caulker'a da çarparak ağlarla buluştu.33'te Yusuf Erdoğan plase bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 39'da Bakasetas penaltıdan golü buldu ve Alanya'yı umutlandırdı. İkinci yarıda daha baskılı oynayan turuncu-yeşilliler, kilidi bir türlü açamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı. Kasımpaşa 4 maç sonra galibiyet alırken, Alanyaspor düşüşünü sürdürdü.