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10 kişiyle devri alem

Ligde 4 maçtır kazanamayan , ’u mağlup etti. 25’te Haddadi’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan lacivert-beyazlılara 3 puanı Hodzic ve getirdi

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
10 kişiyle devri alem
Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Hodzic'in ceza sahası dışından şutu, Caulker'a da çarparak ağlarla buluştu. Lacivert-beyazlı takımda Haddadi, 25'te Adam Bareiro'nun kafasına tabanıyla vurdu ve kırmızı kart gördü. 33'te Yusuf Erdoğan plase bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 39'da Bakasetas penaltıdan golü buldu ve Alanya'yı umutlandırdı. İkinci yarıda daha baskılı oynayan turuncu-yeşilliler, kilidi bir türlü açamayınca sahadan boynu bükük ayrıldı. Kasımpaşa 4 maç sonra galibiyet alırken, Alanyaspor düşüşünü sürdürdü.

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10 kişiyle devri alem
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