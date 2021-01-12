Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Beşiktaş'tan gelen son dakika haberine göre gündeme eski savunmacılar Marcelo ile Dusko Tosic geldi. Tosic daha önce Çin'e transfer olurken Marcelo da Fransız temsilcisi Lyon'a transfer olmuştu. Siyah beyazlılar savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Sergen Yalçın'ın Marcelo ve Tosic'i veto ettiği iddialar arasında...
Hatayspor karşılaşmasıyla stoper hattındaki güç eksikliği dikkat çeken Beşiktaş, ara transferde kadrosunu yeni bir savunmacıyla güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Listenin başında, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Steven Caulker var.
Süper Lig'de önceki akşam Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Kara Kartal'da, savunma hattındaki sıkıntılar bir kez daha göz önüne çıkmıştı.
Takıma sezon başında katılan Welinton'ın önceki gün özellikle Hatay'ın başarılı golcüsü Aaron Boupendza karşısında etkili olmakta güçlük çekmesi, Vida'nın da bu konuda adeta takım arkadaşına uyması sonrasında yönetimde stoper çalışması başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda bu bölge için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için girişimlere başladı.
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu takas formülüyle kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu hafta resmi adımları da atacak.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla 2,5 dönemde 66 maça çıkıp 2 gol kaydettti.
Siyah-Beyazlı formayla önemli başarılara imza atan iki savunmacı Marcelo Guedes ve Dusko Tosic'in, Kara Kartal'a geri dönmek için talepte bulunduğu ancak kulüpten olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Fanatik