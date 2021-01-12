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'ta eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

'tan son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta hedefte 'ın eski öğrencisi var. Ara transfer döneminde Mandzukic ve Kenan Karaman'dan birini kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, stoper için de farklı isimlere yöneldi. Beşiktaş'ın eski stoperleri ve Marcelo'nun gündeme geldiği fakat Sergen Yalçın'ın veto ettiği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:47 Son Güncelleme: 12.1.2021 10:48 ABONE OL
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

'tan gelen son dakika haberine göre gündeme eski savunmacılar Marcelo ile geldi. Tosic daha önce Çin'e transfer olurken Marcelo da Fransız temsilcisi Lyon'a transfer olmuştu. Siyah beyazlılar savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. 'ın Marcelo ve Tosic'i veto ettiği iddialar arasında...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Hatayspor karşılaşmasıyla stoper hattındaki güç eksikliği dikkat çeken , ara transferde kadrosunu yeni bir savunmacıyla güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Listenin başında, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan var.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Süper Lig'de önceki akşam Hatayspor'la 2-2 berabere kalan Kara Kartal'da, savunma hattındaki sıkıntılar bir kez daha göz önüne çıkmıştı.

Takıma sezon başında katılan Welinton'ın önceki gün özellikle Hatay'ın başarılı golcüsü Aaron Boupendza karşısında etkili olmakta güçlük çekmesi, Vida'nın da bu konuda adeta takım arkadaşına uyması sonrasında yönetimde stoper çalışması başladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda bu bölge için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi için girişimlere başladı.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu takas formülüyle kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu hafta resmi adımları da atacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla 2,5 dönemde 66 maça çıkıp 2 gol kaydettti.

Siyah-Beyazlı formayla önemli başarılara imza atan iki savunmacı Marcelo Guedes ve 'in, Kara Kartal'a geri dönmek için talepte bulunduğu ancak kulüpten olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Fanatik

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...
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