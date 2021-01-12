Beşiktaş'ta Sergen Yalçın eski yıldızları veto etti! Tosic ve Marcelo...

Beşiktaş'tan gelen son dakika haberine göre gündeme eski savunmacılar Marcelo ile Dusko Tosic geldi. Tosic daha önce Çin'e transfer olurken Marcelo da Fransız temsilcisi Lyon'a transfer olmuştu. Siyah beyazlılar savunma bölgesine takviye yapmak istiyor. Sergen Yalçın'ın Marcelo ve Tosic'i veto ettiği iddialar arasında...