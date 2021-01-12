Bursasporlu Ali Akman'a İngiltere'den 2 talip

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"Chelsea ve Arsenal, Türkiye U21'in de milli forveti Ali Akman'ı takip eden Premier Lig takımları arasında yer alıyor. Bursaspor A takımında forma giyen 18 yaşındaki yetenekli oyuncu, bu sezon şimdiye kadar 16 maçta 9 golle Avrupa'nın elit takımlarının dikkatini çekti. Nitekim Red Bull Salzburg ve Galatasaray, Aralık ayında genç isimle anlaşma yapmaya çalıştı."