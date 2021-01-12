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’a büyük şok! son noktayı koydu

Son dakika haberi... 'a geldiği günden bu zamana kadar oynadığı futboldan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen 'nun geleceği merak ediliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilen yıldız golcü, tartışmalara son noktayı koydu. 'dan 'ın özel haberine göre Kolombiyalı yıldız sarı-kırmızılılarda kalacağını açıkladı. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:44 Son Güncelleme: 12.1.2021 11:55 ABONE OL
Galatasaray’a büyük şok! Falcao son noktayı koydu

Galatasaray'a transferi büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, beklenen katkıyı yapamazken, sık sık sakatlanarak takımını yalnız bıraktı. Geçen sezonun büyük kısmını kaçıran Kolombiyalı, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen Falcao, geçtiğimiz günlerde yeniden sakatlandı ve tedavi için İspanya'nın yolunu tutacak.

Deneyimli forvet için ise her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Falcao, bu iddialara cevap verdi.

Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın özel haberine göre Galatasaray, transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kolombiyalı golcüden gelen yanıtla şok oldu.

Falcao, "Ben Galatasaray'da mutluyum. Ayrılmak istemiyorum" diyerek yönetimin elini kolunu bağladı.

34 yaşındaki golcüye Amerika'dan teklifler geldiği belirtiliyor.

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Galatasaray’a büyük şok! Falcao son noktayı koydu
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