Mesut Özil'in menajerinden son dakika transfer açıklaması! "Mesut çok büyük bir Fenerbahçe sevdalısı olarak gelecek..."

Dünya yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta son dakika açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.
SON DAKİKA: MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ KONUŞTU! "KOYU BİR FENERBAHÇELİ..."
İşte o açıklamalar...
"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."
"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."