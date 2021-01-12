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'in menajerinden transfer açıklaması! "Mesut çok büyük bir sevdalısı olarak gelecek..."

haberi... Tüm Türkiye'nin 'ye transferini beklediği 'in menajeri , beIN Sports ekranlarında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mesut ile 8 senedir çalıştığını ve onun koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden menajer Erkut Söğüt, iki taraf için de transferin çok önemli olduğunu fakat bunun bir süreç olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 19:53 Son Güncelleme: 12.1.2021 20:05 ABONE OL
Mesut Özil'in menajerinden son dakika transfer açıklaması! Mesut çok büyük bir Fenerbahçe sevdalısı olarak gelecek...

Dünya yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta son dakika açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

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İşte o açıklamalar...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."

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Mesut Özil'in menajerinden son dakika transfer açıklaması! "Mesut çok büyük bir Fenerbahçe sevdalısı olarak gelecek..."
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