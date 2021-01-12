Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rizespor'da 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Rizespor'da 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

, yarın (13 Ocak) 'nda oynanacak mücadelesi öncesinde yapılan koronavirüsü testlerinde 1 futbolcunun salgına yakalandığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:24 ABONE OL
Rizespor'da 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Beşiktaş ile yapılacak müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere Kovid-19 PCR testi yapıldığını belirtti.

Türüt, test sonucu pozitif olarak rapor edilen bir futbolcunun izole edildiğini, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberler: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberi: 2021 SGK primleri ve ödenek tutarları belli oldu!
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde dev indirim bugün başladı!
SON DAKİKA HABER: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasaklar ne zaman bitecek?
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Son dakika haberi: Yüz yüze eğitim ve aşı ile ilgili flaş gelişme! İşte beklenen tarihler...
Whatsapp hakkında son dakika açıklaması geldi: Wp sözleşmesine mahkum değiliz!
Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek
SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
İstanbul'dan son dakika iğrenç olay! Temizlik bahanesiyle eve çağırıp...
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizespor'da 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA