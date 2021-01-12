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Sivasspor - | CANLI İZLE

son 16 turunda temsilcisi Sivasspor, . Lig ekiplerinden ile karşılaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı, sabah.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:03 Son Güncelleme: 12.1.2021 18:53 ABONE OL
Sivasspor - Adana Demirspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig temsilcisi Sivasspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşamayı, Burak Şeker yönetiyor. Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, korona virüsü nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanıyor ve maçı kazanan taraf adını çeyrek finale yazdıracak.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, bu tura kadar kupada 1 maça çıktı. Son 32 turunda şu an TFF 1. Lig lideri olan Giresunspor'u uzatmada dakikalarında Kayode'nin attığı golle 1-0 yenen Yiğidolar adını son 16 turuna yazdırdı. Adana Demirspor ise Sivasspor maçı ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü maçına çıkacak. Adana ekibi ZTK'da sırasıyla Alanya Kestel, Afyonspor ve Trabzonspor'u eleyerek son 16 turuna adını yazdırdı.

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ 11'LERİ

SİVASSPOR: Muammer, Robin, Caner, Samba, Ziya, Cofie, Hakan, Felix, Yasin, Ninga, Kayode

ADANA DEMİRSPOR: Vedat, Semih, Talha, Mehmet, Okan, Gökhan, Traore, Sinan, Yunus, Sedat, Lanzafame

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Sivasspor - Adana Demirspor | CANLI İZLE
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