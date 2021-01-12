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Son dakika: Berat Özdemir üçüncü kez pozitif!

Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Berat Özdemir'in koronavirüsü testi üçüncü kez pozitif çıktı. Bordo-mavili takıma transfer olduktan sonra Kovid-19 testi 2 kez pozitif çıkan Özdemir, 'daki testi negatif çıkınca 'a gelmişti. Oyuncunun Trabzon'da yapılan son testinin tekrar pozitif çıktığı ifade edildi. Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre Berat Özdemir yarın (13 Ocak) yeniden teste girecek.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 12.1.2021 16:24 ABONE OL
Son dakika: Berat Özdemir üçüncü kez pozitif!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir'in son koronavirüsü testi de pozitif çıktı.

İlk koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra yeniden teste giren Berat Özdemir'in ikinci koronavirüsü testi de pozitif çıkmıştı. Trabzon'a gelmeden önce bir kez daha test olan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Özdemir'in Trabzon'da yapılan testinin tekrar pozitife döndüğü ifade edildi.

Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre, 22 yaşındaki orta saha yarın (13 Ocak) bir kez daha teste girecek.

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Son dakika: Berat Özdemir üçüncü kez pozitif!
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