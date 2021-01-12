Son dakika: Clarence Seedorf Gaziantep FK'nın gündeminde





YERLİDE ADAY ÇOK



Yerli teknik direktörlerle ilgili de bir liste hazırlayan yönetim; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi isimlerle de temas halinde. (Fanatik)