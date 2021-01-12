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Son dakika: 'nın gündeminde

Son dakika... ekibi , Rumen teknik adam Sumudica ile yollarını ayırmıştı. Yeni hoca arayışlarına başlayan kırmızı-siyahlı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Dünyaca ünlü teknik adam 'un Gaziantep FK'ya önerildiği ve gelecek hafta tarafların bir araya geleceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:40 ABONE OL
Son dakika: Clarence Seedorf Gaziantep FK'nın gündeminde

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları başladı.

Ayrılık kararının Sivasspor maçı sonrası gelişen olaylar nedeniyle geldiğini açıklayan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, başarıya aç yerli veya yabancı bir hocayla yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kırmızı-siyahlı yönetim takımı başarıya taşıyacak muhtemel teknik adam listesini de belirleyerek temaslarına başladı.



EN SON KAMERUN'U ÇALIŞTIRDI

Bu kapsamda Gaziantep FK'nın gündemine gelen en flaş isim Clarence Seedorf oldu. Son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran ve bir süredir Dubai'de aldığı teklifleri değerlendiren dünyaca ünlü ismin Türkiye'ye sıcak baktığı ifade edildi.

Yönetim de Seedorf ismine yakın duruyor. Taraflar kısa süre içinde resmi bir görüşme gerçekleştirecek. Gaziantep ekibinin bu hafta içerisinde teknik adam belirsizliğini neticelendirmesi bekleniyor.



YERLİDE ADAY ÇOK

Yerli teknik direktörlerle ilgili de bir liste hazırlayan yönetim; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi isimlerle de temas halinde. (Fanatik)

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Son dakika: Clarence Seedorf Gaziantep FK'nın gündeminde
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