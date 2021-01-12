Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

Son dakika gelişmesine göre Yıldız oyuncu Mesut Özil, Arsenal ile olan görüşmelerini uzlaşma sağladı. Önceki akşam taraftarların sorularını yanıtlayan Mesut Türkiye'de Fenerbahçe'den başkasının formasını giymem diyerek bir anlamda sarı lacivertli kulübe transfer olduğunu resmen açıkladı artık gözler kulübün yapacağı resmi açıklamaya kaldı heyecan dorukta Mesut için özel imza Töreni düzenlenecek.
SON DAKİKA: MESUT ÖZİL TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR!
Fenerbahçe'de Mesut Özil transferi her an açıklanabilir. Kulüp Mesut Özil için görkemli bir tören yapacak. Son yıllarda Alex'in yerine alınan oyuncuların 10 numara pozisyonunu dolduramaması nedeniyle Mesut Özil transferi oldukça önem taşıyor. Sarı lacivertliler şimdiden Mesut Özil'in formasını almak için harekete geçti...
İSTANBUL'DA EN SEVDİĞİ SEMTİN KADIKÖY OLDUĞUNU AÇIKLADI!
Dün akşam sosyal medya hesabından soru - cevap aktivitesi yapan Mesut Özil, İstanbul'da en sevdiğin semt neresi sorusuna 'Kadıköy' yanıtını verdi. Bu cevap, sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Mesut Özil, ayrıca Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcu kim şeklindeki soruya da Rıdvan Dilmen yanıtını verdi.
FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İ!
"Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü."
MESSİ Mİ RONALDO MU SORUSUNA DA YANIT VERDİ
"Lionel Messi, İspanya'da en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak Ronaldo oynadığı her ülkede en iyisiydi."
FENERBAHÇE FORMASININ ARKASINDA NE YAZIYORDU?
"Küçükken Fenerbahçe formamın arkasında 10 numara ve Jay-Jay Okocha yazıyordu..."