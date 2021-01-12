Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Monaco Onyekuru transferinde pürüz çıkardı...

Son dakika: 'a kötü haber! transferinde pürüz çıkardı...

Son dakika haberi... 'de zirve yarışı veren , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündemindeki isimlerden biri olan 'da son dakika pürüz çıktığı ifade ediliyor. Aslan, Nijeryalı oyuncu ile anlaştı ancak ekibi 5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli istiyor. Galatasaray yönetimi ile Fransızlar arasındaki görüşmeler devam ediyor. 2 defa Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:28 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Monaco Onyekuru transferinde pürüz çıkardı...

Galatasaray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu.



Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle Gençlerbirliği maçı sonrasında teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları gündemi sarsarken, tecrübeli çalıştırıcının listesinde yer alan eski öğrencilerinden Henry Onyekuru ile her konuda anlaşıldı.

2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı.

Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde tekrar Fransız Ligue 1 ekibi Monaco'nun kapısını çalarken, bu süreçte Onyekuru da Florya'ya geri dönmek istediğini kulübüne iletti.

5 MİLYON EURO...

Yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 milyon euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletti.

İki kulüp arasında transfer konusunda müzakereler sürerken, sarı-kırmızılılar satın alma şartını kabul edebileceklerini ancak fiyat konusunda çok yükseğe çıkamayacaklarını Fransızlara bildirdi.



Her şey olumlu gider, Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Altın fiyatları çakıldı: İşte altın için altın strateji!
Son dakika haberler: 2021 SGK primleri ve ödenek tutarları belli oldu!
Son dakika...Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri!
Son dakika: CHP'den 10 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine geçecek
BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde dev indirim bugün başladı!
İstanbul'dan son dakika iğrenç olay! Temizlik bahanesiyle eve çağırıp...
Whatsapp hakkında son dakika açıklaması: Wp sözleşmesine mahkum değiliz!
SON DAKİKA: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta sonu yasak saatleri neler, yasaklar ne zaman kalkacak?
Whatsapp sözleşmesi SON DAKİKA: Whatsapp'ı vazgeçirecek kıskaç
SON DAKİKA: Bakanlıktan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, yasaklar ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Monaco Onyekuru transferinde pürüz çıkardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA