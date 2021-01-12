Son dakika: Galatasaray'a kötü haber! Monaco Onyekuru transferinde pürüz çıkardı...





Her şey olumlu gider, Onyekuru da Florya'ya dönmeye hazırlanırken, Monaco son anda bir pürüz daha çıkardı. Onyekuru için 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu.

Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.