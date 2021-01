Son dakika haberi: Başakşehir İrfan Can Kahveci için 14 milyon € bonservis bedeli belirledi! Yeni talipler...

Son dakika haberi... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in transfer etmek istediğini söylediği İrfan Can Kahveci'nin talipleri artıyor. Dün akşam Erzurumspor maçından sonra Ali Koç da 'Eğer teknik ekipten bize İrfan Can Kahveci ve Visca konusunda talep gelirse oyuncuyu satmak isterlerse konuşuruz' demişti. Son dakika bilgisine göre Başakşehir, İrfan Can için 14 milyon € bonservis bedeli belirledi.