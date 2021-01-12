Fenerbahçe'de stoper çalışmaları alternatifli şekilde sürüyor. Sarılacivertlilerin listesinin başında Arsenal'den Sokratis ismi var. Ancak herhangi bir olumsuz duruma karşı bir başka Yunan stoper Michailidis ve Club Brugge'ün Fildişili stoperi Simon Deli de alternatif olarak listede yer alıyor.