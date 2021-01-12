Son dakika haberi: Galatasaray başarılı orta saha oyuncusunu transfer etti! Beşiktaş ve Trabzonspor da istemişti...

Galatasaray'ın İrfan Can'dan vazgeçmediği ve ara transfer döneminin sonu olan 1 Şubat'a kadar tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Takas önerilerine soğuk bakan Başakşehir, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8 milyon Euro bonservis talep ediyor.