Son dakika... Mesut Özil sonunda Arsenal ile anlaştı! Fenerbahçe'de resmi açıklama ne zaman yapılacak?

FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İ!

"Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü."