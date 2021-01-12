Son dakika... Mesut Özil sonunda Arsenal ile anlaştı! Fenerbahçe'de resmi açıklama ne zaman yapılacak?

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... sonunda Arsenal ile anlaştı! Fenerbahçe'de resmi açıklama ne zaman yapılacak?

bilgisine göre Arsenal ile arasında anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferindeki son engel de ortadan kalkmış oldu. Dünya yıldızı Mesut Özil, dün gece Twitter paylaşımında Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda forma giymeyeceğini açıklayarak bir anlamda transferi açıklamıştı. Fenerbahçe, Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:59 Son Güncelleme: 12.1.2021 18:00 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

gelişmesine göre Yıldız oyuncu , Arsenal ile olan görüşmelerini uzlaşma sağladı. Önceki akşam taraftarların sorularını yanıtlayan Mesut Türkiye'de Fenerbahçe'den başkasının formasını giymem diyerek bir anlamda sarı lacivertli kulübe transfer olduğunu resmen açıkladı artık gözler kulübün yapacağı resmi açıklamaya kaldı heyecan dorukta Mesut için özel imza Töreni düzenlenecek.

MESUT ÖZİL TRANSFERİ HER AN AÇIKLANABİLİR!

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'de transferi her an açıklanabilir. Kulüp Mesut Özil için görkemli bir tören yapacak. Son yıllarda Alex'in yerine alınan oyuncuların 10 numara pozisyonunu dolduramaması nedeniyle Mesut Özil transferi oldukça önem taşıyor. Sarı lacivertliler şimdiden Mesut Özil'in formasını almak için harekete geçti...

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

İSTANBUL'DA EN SEVDİĞİ SEMTİN KADIKÖY OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Dün akşam sosyal medya hesabından soru - cevap aktivitesi yapan , İstanbul'da en sevdiğin semt neresi sorusuna 'Kadıköy' yanıtını verdi. Bu cevap, sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

, ayrıca Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi Türk futbolcu kim şeklindeki soruya da Rıdvan Dilmen yanıtını verdi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İ!

"Almanya'da Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Her Türk-Alman çocuk bir Türk takımı tutarak büyür. Benim takımım Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü."

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

MESSİ Mİ RONALDO MU SORUSUNA DA YANIT VERDİ

"Lionel Messi, İspanya'da en iyilerden biri olduğunu kanıtladı. Ancak Ronaldo oynadığı her ülkede en iyisiydi."

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini her an açıklayabilir! Arsenal ile görüşmelerde uzlaşma sağlandı...

FENERBAHÇE FORMASININ ARKASINDA NE YAZIYORDU?

"Küçükken Fenerbahçe formamın arkasında 10 numara ve Jay-Jay Okocha yazıyordu..."

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Son dakika... Mesut Özil sonunda Arsenal ile anlaştı! Fenerbahçe'de resmi açıklama ne zaman yapılacak?
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