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: Radamel ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

Galatasaray'dan transfer haberleri üst üste gelirken Radamel hakkında da kritik bir gelişme yaşandı. 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçından sonra Fatih Terim; İrfan Can Kahveci, Onyekuru, Edin Visca ve Mohamed'i istediğini ifade etmişti. Falcao hakkında da konuşan Fatih Terim, yıldız oyuncunun İspanya'da tedavi olacağını tedavisinden sonra forma giymek isterse düşüneceklerini ifade etmişti. Falcao'dan gelen Galatasaray yönetiminin hesaplarını bozdu!

Giriş Tarihi: 12.1.2021 08:58 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:09 ABONE OL
Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

haberi... Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Son dakika haberine göre Radamel Falcao, Galatasaray yönetiminden ücretinin %65'lik kısmını istedi. Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe, Falcao konusunda yeni bilgileri paylaştı.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

SON DAKİKA: RADAMEL FALCAO GALATASARAY YÖNETİMİNİ ŞOK ETTİ!

Radamel 'nun geri dönüşü en iyi ihtimalle iki ayı bulacak. Devre arasında Galatasaray, Radamel Falcao ile sözleşmeyi feshetmeyi hedefliyor. Yıldız oyuncuya Inter Miami'den teklifler olduğu konuşulsa da sakatlıklar nedeniyle transfer askıya alındı.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

Galatasaray, geldiği günden bu yana bir türlü randıman vermeyen ünlü golcü Radamel 'dan kurtulmak için masaya oturdu, Kolombiyalı futbolcu da karşı teklifini sundu.

Bu sezon sadece 8 maçta kendini gösterebilen, son olarak sahaya çıktığı Antalyaspor karşılaşmasında ancak yarım saat forma giyebilen Falcao'nun yine sakatlandığı, geriye dönüşünün 1.5-2 ayı bulabileceği dile getirilmişti.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

Teknik Direktör Fatih Terim, golcü oyuncuya izin verdiğini belirterek, tedavi için önümüzdeki günlerde İspanya'ya gideceği açıklandı.

Bu yolculuk öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, ile bir görüşme gerçekleştirdi. Golcü futbolcuya, "Kendine kulüp bul, sözleşmeni feshedelim. Giderken de saha kolaylık gösterelim" önerisinde bulundu.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

FALCAO'NUN ŞARTI VAR!

Yıllık 5 milyon euro garanti paraya oynayan Radamel , fesihten sonra alması gereken ücretin yüzde 65'inin ödenmesi durumunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceğini dile getirdi.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

4 MİLYON 875 BİN €!

Kısacası, 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı.

Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray'ın, 'nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.

Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...

Gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu için ABD'de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami devrede.

Öte yandan David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübünde teknik direktörlük koltuğuna İngiltere Kadın Milli Takımı'nın hocası Phil Neville getiriliyor.

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Son dakika: Radamel Falcao ayrılmak için maaş şartı koştu! Ücretinin büyük bölümünü istedi...
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