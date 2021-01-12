TFF ile Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan iş birliği anlaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker tarafından imzalanan anlaşma ile iki ülke Federasyonu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. İş birliği anlaşması; Antrenör Eğitimleri, Gençlik Gelişim Programları, Hakem Eğitimleri, VAR Uygulamaları, Altyapı Gelişimi, Kulüp Lisans, Müsabaka Organizasyonu ile idari ve teknik konularda karşılıklı uzmanlık paylaşımını ve ortak çalışmalar yapılmasını kapsıyor. Ayrıca anlaşma gereğince Türkiye ile Hırvatistan Milli Takımları arasında tüm kategorilerde özel milli maçlar oynanacak ve karşılıklı ikili kamplar düzenlenecek.



NİHAT ÖZDEMİR: "BU ANLAŞMA İKİ ÜLKE İÇİN DE VERİMLİ OLACAK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yapılan iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi ve bize katkı sağlayacak bir futbol kültürüne sahip. İdari ve teknik konularda yapacağımız ortak çalışmalarımız iki federasyon için de çok verimli olacaktır. Bu iş birliği ile futbolun evrensel rolünün bir kez daha önemini göstereceğiz. 2 yıl sürecek bu anlaşmanın Türk futboluna fayda sağlayacağına inanıyorum. Hırvatistan ile olan dostluğumuzu pekiştirecek olan bu anlaşma diğer Federasyonlar için de bir dayanışma örneği olacak" dedi.



SERVET YARDIMCI: "BERABERCE DAHA İLERİYE GİDECEĞİZ"

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Bu anlaşma her iki ülkenin futbolda daha ileriye gitmesini ve gelişmesini sağlayacak. Zaten Hırvatistan ile uzun zamandır aramızda çok iyi ilişkiler bulunuyordu. Şimdi artık iş tamamen resmiyete döküldü. Türkiye ve Hırvatistan'ın futbolun gelişmesi adına birbirinden alacağı çok şey var. Son Dünya Kupasında final oynayarak başarısını kanıtladı. Hırvatistan alt yapı ve genç oyuncular konusunda çok büyük bir gelişim gösterdi. Bizim de futbola çok yetenekli bir nüfusumuz var. Şimdi beraberce daha ileriye gideceğiz. Birlikte üreteceğimiz projelerle futbolun gelişimine büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Her iki ülke adına başarılar getirmesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.



DAVOR SUKER: "TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUĞUN GÖSTERGESİ"

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ise, "Bu anlaşma, Hırvatistan ve Türkiye Futbol Federasyonları arasında uzun süredir devam eden dostluğun bir kanıtıdır. Birlikte daha yakın çalışmamız ve iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz için kesinlikle bir fırsat olduğuna inanıyorum ve bu anlaşmayı imzalamanın mükemmel bir adım olduğunu biliyorum" diye konuştu.

