Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında iyi bir skor elde eden Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'da, Arda Turan ve Donk, dinlenme amaçlı Yeni Malatya deplasmanına götürülmezken Feghouli, Falcao ve Omar'ın tedavileri devam ediyor. Bu turda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ise rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 12 Ocak 2021 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadında oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, mücadele, şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Zorlu geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de belli oldu.
İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Semih, Chebake, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay, Adem, Umut
Galatasaray: Fatih, Linnes, Luyindama, EminSaracchi, Taylan, Belhanda, Sekidika, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel
GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.
İKİ TAKIMIN KUPA YOLU
Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
KUPADA 3. RANDEVU
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.
LİG MAÇLARINDA SAHASINDA RAKİBİNE GEÇİT VERMEDİ
Malatya ekibi, rakibine karşı sahasında oynadığı üç Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'ı ligde ağırladığı ilk iki maçı 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazanan Yeni Malatyaspor, geçen sezonun ilk yarısında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-siyahlılar, sahasında Galatasaray'a sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybetti. 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselen Malatya ekibi, bu turda eşleştiği Galatasaray ile deplasmandaki ilk maçta 0-0 berabere kalmış, evindeki karşılaşmayı ise 5-2 kaybederek elenmişti.
KUPADA EN GOLCÜ JETMIR TOPALLI
Yeni Malatyaspor, kupa maçlarında rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başardı.
Sarı-siyahlıların kaydettiği 9 golden 3'üne Jetmir Topalli imza attı. Sezon başında transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla da dikkati çeken 22 yaşındaki forvet, kupada takımının en skorer ismi oldu.
Kupada Umut Bulut, Benjamin Tetteh, Afriyie Acquah, Zeki Yavru ve Doğukan Emeksiz de 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yeni Malatyaspor'un Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yendiği maçta bir golü de rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.