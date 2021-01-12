Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de Gençlerbirliği karşısında iyi bir skor elde eden Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada, kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'da, Arda Turan ve Donk, dinlenme amaçlı Yeni Malatya deplasmanına götürülmezken Feghouli, Falcao ve Omar'ın tedavileri devam ediyor. Bu turda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ise rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 12 Ocak 2021 Salı akşamı karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadında oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Edinilen son dakika bilgisine göre, mücadele, şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de belli oldu.

İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray ZTK maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler;