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’da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Kulübü Başkanı , 4 futbolcuyla yolların ayrıldığını önümüzdeki günlerde 3 futbolcuyla daha yollarının ayrılacağını açıkladı. Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İHA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:58 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:21 ABONE OL
Adana Demirspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Mavi-lacivertli ekip dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında D.G. Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, bugün kendi Twitter hesabından Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Başkan Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kosecki, Lanzafame, Anıl Karaer ve Samed Ali yollarımız ayrılıyor. Kendilerine teşekkür eder, yolları açık olsun. Yollarımızı ayıracağımızı konuştuktan sonra duyuracağımız 3 futbolcumuz daha olacak. Transfer edeceğimiz 2-3 nokta transferimiz olacak."

Kaan Kanak transferini de duyurdu

Öte yandan Murat Sancak, BB Erzurumspor'da forma giyen sol bek Kaan Kanak ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Adana Demirspor’da 4 futbolcuyla yollar ayrıldı
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