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İlk 11'ler belli oldu! Konyaspor - (CANLI)

son 16 tur mücadelesi bugün de devam ediyor. ile , bugün Konya'da karşı karşıya geliyor. İki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Dördüncü çeyrek finalisti belirleyecek maç 15:45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:54 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:55 ABONE OL
İlk 11'ler belli oldu! Konyaspor - Gaziantep FK CANLI

Antalyaspor, Sivasspor ve Galatasaray dün çeyrek finale yükselen ekipler olurken İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK bugün tur atlamak için mücadele veriyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok Arslanboğa'nın yardımcılıklarını yapacak.

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat 15:45'te başlayacak ve canlı olarak A Spor ekranlarına yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ DE BELLİ OLDU

KONYASPOR

Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Anıcıc, Ömer Ali, Ali, Eduok, Musa Çağıran, İsmail, Bytyqı, Dacı

Konyaspor / Yedekler: Erten, Jevtovic, Milosevic, Oğuz Kağan, Sokol, Amir, Shengelia, Doğan Can, Abdülkerim, Şener Kaya

GAZİANTEP FK

Çağlar Akbaba, Papy, Kubilay Aktaş, Tosca, Olkowskı, Güray Vural, Moraıs, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Mırallas, Andre Felıpe

Gaziantep FK / Yedekler: Mustafa, Oğuz, Ulaş, Tetteh, Vetrıh, Zvonomır, Kenan Özer, Maxım, Muhammet Demir, Mırza

Gaziantep'te takımın başında teknik sorumlu Erdal Güneş olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçlarda Sivasspor, Adana Demirspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükselen ekipler oldular.

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İlk 11'ler belli oldu! Konyaspor - Gaziantep FK (CANLI)
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