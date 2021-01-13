İlk 11'ler belli oldu! Konyaspor - Gaziantep FK (CANLI)

Antalyaspor, Sivasspor ve Galatasaray dün çeyrek finale yükselen ekipler olurken İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK bugün tur atlamak için mücadele veriyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok Arslanboğa'nın yardımcılıklarını yapacak.
İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat 15:45'te başlayacak ve canlı olarak A Spor ekranlarına yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ DE BELLİ OLDU
KONYASPOR
Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Anıcıc, Ömer Ali, Ali, Eduok, Musa Çağıran, İsmail, Bytyqı, Dacı
Konyaspor / Yedekler: Erten, Jevtovic, Milosevic, Oğuz Kağan, Sokol, Amir, Shengelia, Doğan Can, Abdülkerim, Şener Kaya
GAZİANTEP FK
Çağlar Akbaba, Papy, Kubilay Aktaş, Tosca, Olkowskı, Güray Vural, Moraıs, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Mırallas, Andre Felıpe
Gaziantep FK / Yedekler: Mustafa, Oğuz, Ulaş, Tetteh, Vetrıh, Zvonomır, Kenan Özer, Maxım, Muhammet Demir, Mırza
Gaziantep'te takımın başında teknik sorumlu Erdal Güneş olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçlarda Sivasspor, Adana Demirspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükselen ekipler oldular.