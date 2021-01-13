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kimdir? Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek nereli, kaç yaşında?

Süper Lig ekiplerinden ’nin sezon başında renklerine kattığı ve Balıkesirspor’a kiraladığı ve geçtiğimiz günlerde geri çağırdığı genç oyuncu ’e ilişkin detaylar sarı-lacivertli kulüp tarafından lisansının çıkartılması sonrasında İsmail Yüksek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla araştırılıyor. İşte merak edilen İsmail Yüksek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 02:00 Son Güncelleme: 14.1.2021 02:00 ABONE OL
İsmail Yüksek kimdir? Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün sezon başlangıcında transfer ettiği ve bir süredir Balıkesirspor'da kiralık oynayan İsmail Yüksek, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli kulüp tarafından geri çağırılmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Fenerbahçe tarafından lisansı çıkartılması sonrasında genç oyuncuya ilişkin futbolseverler tarafından İsmail Yüksek kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bilgi araştırması yapılıyor.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Yüksek (d. 26 Ocak 1999), Ön libero mevkiinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımı Fenerbahçe'de forma giymektedir.

KARİYERİ

Gölcükspor

İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe SK

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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