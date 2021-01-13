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'nda ilk finalist !

'nda adını finale yazdıran ilk takım belli oldu. Yarı finalin ikinci maçında , evinde Arjantin temsilcisi 'i konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Palmeiras, sahasında 2-0 yenilmesine rağmen ilk finalist olmayı başardı.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:53 ABONE OL
Libertadores Kupası'nda ilk finalist Palmeiras!

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Allianz Parque Stadı'nda Palmeiras ile River Plate karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısının 28. dakikasında River Plate, Roberto Rojas'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine dakikalar kala, 44. dakikada Rafael Borre'nin golüyle River Plate farkı ikiye çıkardı.

Maçın ikinci yarısının 52. dakikasında River Plate oyuncusu Gonzalo Montiel'in sol kanattan gelişen atakta bulduğu gol, VAR Hakemi Nicolas Gallo'nun uyarısıyla önceki pozisyonda Enzo Perez'in ofsayta düştüğü gerekçesiyle iptal edildi.

İLK MAÇIN AVANTAJIYLA FİNALİST...

Palmeiras'ın oyuncusu Alan Empereur'un, maçın 74. dakikasında River Plate forveti Matias Suarez'e yaptığı müdahaleye penaltı kararı veren Uruguaylı hakem Esteban Ostojich, VAR hakeminin uyarısıyla, penaltı kullanılmadan önce kararı iptal etti.

Maç, 2-0 deplasman takımı River Plate'in üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin'de 5 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı 3 farkla kaybeden River Plate'in bu galibiyeti, adını finale yazdırmaya yetmedi ve Brezilyalı ekip Palmeiras, Libertadores Kupası ilk finalisti oldu.

Libertadores Kupası diğer yarı final mücadelesi ikinci maçı 13 Ocak'ta Arjantinli Boca Juniors ekibiyle Brezilyalı FC Santos arasında, FC Santos'un sahası Vila Belmiro'da oynanacak.

İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı.

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Libertadores Kupası'nda ilk finalist Palmeiras!
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