Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil transferinde son dakika! Menajerinden dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması...

transferinde ! Menajerinden dikkat çeken açıklaması...

haberi... Tüm Türkiye'nin 'ye transferini beklediği 'in menajeri , beIN Sports ekranlarında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mesut ile 8 senedir çalıştığını ve onun koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade eden menajer Erkut Söğüt, iki taraf için de transferin çok önemli olduğunu fakat bunun bir süreç olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:26 Son Güncelleme: 13.1.2021 09:27 ABONE OL
Mesut Özil transferinde son dakika! Menajerinden dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması...

Dünya yıldızı Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, yayıncı kuruluşta son dakika açıklamalarında bulundu. Mesut Özil'in dünkü paylaşımlarından sonra aslında ne yapmaya çalıştığını herkesin anladığını söyleyen Erkut Söğüt, Mesut Özil'in çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu onun her zaman Fenerbahçe'de oynama arzusu olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: MESUT ÖZİL'İN MENAJERİ KONUŞTU! "KOYU BİR FENERBAHÇELİ..."

İşte o açıklamalar...

"Mesut, koyu bir Fenerbahçeli bunu duyurdu. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynacağını duyurmuştu. Onu çok uzun zamandır tanıyorum bana her zaman bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylüyordu. Burada en önemlisi iki tarafın da birbirini istemesi."

"Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer olursa Fenerbahçe sevdalısı olarak Türkiye'ye gelecek! Transfer için yüzdelik bir dilim vermem mümkün değil, son anlarda beklenmedik pürüzler çıkabiliyor. Ben her zaman hayırlısıyla olsun diyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları sert düşüş gösterdi: İşte altın için altın strateji!
SON DAKİKA | İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Bir kadın akıntıya kapıldı...
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler tam listesi burada! Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...Yasaklar ne zaman bitecek?
Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...
Son dakika: ABD'de şok iddia! FBI, 'Savaş hazırlığı' uyarısında bulunmuş
Bakan Selçuk’tan uzaktan ve yüz yüze eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Covid-19'dan farklı bir salgın daha ortaya çıktı! Ölüm oranı %75!
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı İstanbul için kritik gelişmeyi resmen açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil transferinde son dakika! Menajerinden dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA