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Slimani'yi transfer etti

ekibi , Cezayirli santrfor 'yi transfer ederken Fransız forvet Moussa 'yi 'nın takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:48 ABONE OL
Olympique Lyon Slimani'yi transfer etti

Fransa ekibi Olympique Lyon, Cezayirli santrfor İslam Slimani'yi transfer ederken Fransız forvet Moussa Dembele'yi İspanya'nın Atletico Madrid takımına satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Olympique Lyon Kulübü, İngiltere temsilcisi Leicester City'den bedelsiz olarak transfer edilen 32 yaşındaki Slimani ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dembele'nin ise 1,5 milyon avro bedelle sezon sonuna kadar Atletico Madrid'e kiralandığı belirtildi. Olympique Lyon'un, zorunlu satın alma bedeli 33,5 milyon avro olarak belirlenen Dembele'nin transferinden performans bonusu karşılığında 5 milyon avro daha kazanabileceği ifade edildi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen tecrübeli futbolcu Slimani, geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Fransa ekibi Monaco'da 19 karşılaşmada oynamış ve 9 gol atmıştı.

İskoçya'nın Celtic ekibinden 2018'de 22 milyona avro bonservisle Olympique Lyon'a imza atan 24 yaşındaki Dembele ise takımıyla 108 maça çıkıp 45 gol kaydetmişti.

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Olympique Lyon Slimani'yi transfer etti
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