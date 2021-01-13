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Premier Lig'de 'ı tek golle geçti

'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında , 'ı ağırladı. Manchester City, 44. dakikada 'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 23:59 ABONE OL
Premier Lig'de Manchester City Brighton'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Brighton'ı 1-0 yendi.

Etihad Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Manchester City, Brighton'ı ağırladı.

Manchester City, 44. dakikada Phil Foden'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Raheem Sterling ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen puanını 32 yapan Manchester City, lider Manchester United'ın 4, ikinci sıradaki Liverpool'un bir puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Brighton ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

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Premier Lig'de Manchester City Brighton'ı tek golle geçti
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