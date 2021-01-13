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'in yeni lideri

İngiltere 'de erteleme maçında ile Burnley karşı karşıya geldi. Deplasmanda rakibini 'nın tek golüyle yenen Kırmızı Şeytanlar, liderlik koltuğuna oturdu.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:42 ABONE OL
Premier Lig'in yeni lideri Manchester United

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçında Manchester United, deplasmanda Burnley'i 1-0 yendi.

Turf Moor Stadı'nda Burnley'e konuk olan Manchester United, 71. dakikada Paul Pogba'nın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Manchester United, bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek Premier Lig'de liderlik koltuğuna otururken, Burnley, 16 puanla ligde 16. sırada yer aldı.

EVERTON, WOLVERHAMPTON'U 2-1'LİK SKORLA GEÇTİ

Premier Lig'deki diğer erteleme karşılaşmasında Everton, deplasmanda Wolverhampton'u 2-1 mağlup etti.

Everton'ın gollerini, 6. dakikada Alex Ivobi, 77. Michael Keane kaydederken, Wolverhampton'un tek golünü 14. dakikada Ruben Neves attı. Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımının 18 kişilik kadrosunda yer alırken, maçın 90 dakikasında oynama şansı bulamadı.

Bu sonuçla, Everton, 32 puana yükselirken, Wolverhampton 22 puanda kaldı.

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Premier Lig'in yeni lideri Manchester United
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