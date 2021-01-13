Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim'e cevap verecek

Son dakika... Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GS TV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yapacak.

Mustafa Cengiz'in, sarı-kırmızılı ekibin deneyimli patronu Fatih Terim'in ligde oynanan Gençlerbirliği ve Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçının ardından yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesinin ardından İrfan Can Kahveci ve Visca'nın alınmasını istediğini belirtmişti. Yönetime transfer konusunda sitem eden Terim, bu isimleri vermesinin sebebini ise malumun ilanı olarak açıklamış ve herkesin zaten bu oyuncuların transferini bildiğini ifade etmişti.

66 yaşındaki hoca, dünkü Yeni Malatyaspor müsabakasından sonra ise sadece Galatasaray'a sözü olduğunu, mayıs ayında ise hem sözünün hem de kontratının sona ereceğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin GS TV'de katılacağı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır."