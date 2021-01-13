Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim - Mustafa Cengiz krizi! Fatih Terim'in sözleri olay yarattı...

Terim'in sözlerinde hakkında dikkat çeken detay... Fatih Terim hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması, Fatih Terim'in istediği oyuncuların bir türlü takıma transfer edilememesi gibi nedenler dolayısıyla Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerilmişti. Terim'in Gençlerbirliği maçından sonraki transfer açıklamalarıyla birlikte durum farklı bir noktaya geldi. Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA: FATİH TERİM MAYIS AYINDA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Türkiye'nin en başarılı teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim ile Mustafa Cengiz yönetimi arasındaki kriz büyüdü. Deneyimli teknik adam dün akşam çok çarpıcı açıklamalarda bulundu...
İŞTE FATİH TERİM'İN DÜN AKŞAMKİ AÇIKLAMALARI!
"Benim kimseyle bir görüşmem olmadı açıkçası ben malumu ilan ettim, kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes konuşurken bir şey yok ben söylerken mi olay oluyor? Bu konular çok uzun ama bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil benim burada Galatasaray'a sözüm var, emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor, bu Mayıs'ta... Onun için sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden canımız sağolsun, canının sağolsun demek en doğrusu..."
Fatih Terim'in transfer etmek istediği isimler başka takımlara gidince deneyimli teknik adam geçen hafta 'Başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık." açıklamasında bulunmuştu. Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Jakub Moder, Kamil Jóźwiak gibi oyuncular kadroya katılamadı. Son olarak Terim'in istediği Berat Özdemir de Trabzonspora'a transfer olunca ipler iyice gerildi.
Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu...
"Mayıs 2021'de Mustafa Cengiz tekrar başkan seçilirse Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ile devam edeceğini düşünmüyorum. Bir sıkıntı olduğu belli bu artık soğuk savaş değil sıcak savaş haline geldi."
FATİH TERİM ÖNÜNÜN AÇILMAMASINDAN ŞİKAYETÇİ
Geçen sezonun devre arasında gerçekleşmeyen Arda Turan transferi de iki tarafa arasındaki sorunları ön plana çıkardı. Fatih Terim, önünün açılmamasından şikayetçi. Ali Koç ve Fenerbahçe olan polemiklerde hocanın yalnız kalması da problemli durumlardan biri olarak görülüyor.
"Yönetim cephesinde de Fatih Terim ile ilgili sıkıntılar var. Onlar da 'Diagne, Luyindama, Marcao gibi isimler aldık ve bonservis bedelleri ödedik ama yaranamadık.' yorumları yapıyor. Fatih Terim'in kontratı Mayıs ayında bitiyor, hoca dün söylediği gibi Mayıs ayına kadar verdiği sözü yerine getirip devam edecek ama Mayıs ayında Mustafa Cengiz yönetimi devam ederse Fatih Terim'in Galatasaray'da devam edeceğini düşünmüyorum..."
İRFAN CAN TRANSFERİ ÇIKMAZA MI GİRDİ?
"İrfan Can Kahveci için 14 milyon € bir teklifi gerçekçi bulmuyorum çünkü Avrupa'dan teklif yok. İrfan Can için Galatasaray için 7-8 milyon € bulursa transferi bitirir. En az 10 gün somut adım beklemiyorum çünkü Galatasaray'ın oyuncu satması lazım."
"Falcao burada mutlu eşi ve ailesi de mutlu. Burada doğum yaptı, ayrıca Bodrum'da tatil yaptı .Falcao bu haliyle ABD'de de kulüp bulamaz. Galatasaray, Mendes'ten yardım istedi kulüp bulma açısından."
Younes Belhanda, kendisine "Bedevi" diyen Galatasaray Divan ve Disiplin Kurulu Üyesi Cem Emiroğlu'na sert çıktı. Emiroğlu, Twitter hesabına yazdığı "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" yorumuna gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmişti. Belhanda, "G.Saray disiplin kurulu üyelerinden biri tarafından "Bedevi" ifadesi kullanılıyor. Yeter artık! Bu ırkçılık nereye kadar gidecek? Ben bir Bedeviyim ancak Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir Bedeviyim" sözleriyle isyan etti. Cem Emiroğlu'nun yedek üyesi olduğu G.Saray Disiplin Kurulu'ndan istifa ettiği öğrenildi.
Üçüncü kez G.Saray'a dönmeye hazırlanan Henry Onyekuru rötar yaptı. 7 milyon Euro bonservis isteyen Monaco, pazarlıklar sonucunda 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuna indi. 1 milyon Euro ara transfer bütçesine sahip Galatasaray cephesi bu parayı kiralama bedeli olarak Monaco'ya ödemeyi kabul etti ancak satın alma opsiyonuna 3 milyon Euro yazılmasını istedi.
Taraflar arasında 2 milyon Euro fark yüzünden görüşmeler uzadı. Onyekuru iki kulüp anlaşır anlaşmaz İstanbul'a gelecek. 23 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen cazip teklifi G.Saray'ı tercih ettiği için reddetti.