Son dakika... Galatasaray'ın ilk transferi Fernando Muslera! Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?

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... Galatasaray'ın ilk transferi ! Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?

Sabah Spor'un haberine göre Galatasaray'ın ilk transferi olacak! Son dakika bilgisine göre sarı kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, uzun süren sakatlığının ardından Denizlispor maçıyla kaleyi devralacak. Geçen sezon Çaykur Rizespor deplasmanında Skoda ile girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan Fernando Muslera'nın sözleşmesi dondurulmuştu. Galatasaray'da Muslera, Beşiktaş maçında oynayacak mı? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:29 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray'dan haberleri üst üste geliyor. Sarı kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci , geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Muslera, Beşiktaş maçında oynayamayacak fakat Denizlispor maçında kalede olacak.

SON DAKİKA: FERNANDO MUSLERA GERİ DÖNÜYOR! BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAHADA OLACAK MI?

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Galatasaray Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda...

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera geri dönüyor! Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

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Son dakika... Galatasaray'ın ilk transferi Fernando Muslera! Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?
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